"Starnacht aus der Wachau" hatte Millionenpublikum

Vor der einzigartigen Kulisse des UNESCO-Weltkulturerbes Wachau erlebten am gestrigen Samstag tausende Besucherinnen und Besucher sowie ein Millionenpublikum vor den Bildschirmen eine unvergessliche "Starnacht aus der Wachau".

Bei Prachtwetter ist am Samstagabend die "Starnacht aus der Wachau" in Rossatzbach über die Bühne gegangen. Mehr als 8.000 Besucher feierten laut Veranstalter das Comeback des Events am Donauufer gegenüber der Burg Dürnstein. Im vergangenen Jahr hatte die Veranstaltung wegen des verheerenden Hochwassers in Niederösterreich kurzfristig abgesagt werden müssen.

Auf der Bühne zu erleben waren bei der mittlerweile zwölften, via ORF übertragenen Auflage in der Wachau u.a. Johnny Logan, Beatrice Egli, Andreas Gabalier, Leslie Clio, DJ Ötzi, Söhne Mannheims, Josh. und Simone.

Nationale und internationale Stars präsentierten sich auf einer Bühne, die Natur und Kultur eindrucksvoll verbindet. Mit dabei und begeistert war auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP): "Die Wachau ist Bühne und Kulisse zugleich – und genau das macht die Starnacht so einzigartig“, so Mikl-Leitner, die weiter ausführt: "Hier treffen großartige Künstlerinnen und Künstler auf hervorragende Weine und eine Landschaft, die unvergessliche Bilder schafft."

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner freute sich mit den Kleinsten Wachauerinnen und Wachauern, dass die Starnacht endlich losgeht. © NLK Burchhart

Die Starnacht sei damit nicht nur ein kulturelles Highlight, sondern auch ein starkes Aushängeschild für Niederösterreichs Tourismus. “Mit der Verbindung von Kultur, Genuss und Gastfreundschaft trage die "Starnacht aus der Wachau" maßgeblich dazu bei, Niederösterreichs Schönheit und Vielfalt weit über die Landesgrenzen hinaus sichtbar zu machen", so die Landeshauptfrau.

"Starnächte" stehen auch 2026 auf dem Programm und die Termine bereits fest: 29. und 30. Mai am Neusiedlersee, 10. und 11. Juli am Wörthersee sowie 18. und 19. September in der Wachau.