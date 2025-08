Start für 15. Schlosshofkino in Waidhofen an der Ybbs

Den Auftakt macht die österreichische Dokumentation "Austroschwarz", ein Filmgespräch inklusive. Bei Schlechtwetter findet die Vorstellung im Kristallsaal von Schloss Rothschild statt.

Zum mittlerweile bereits 15. Mal geht heuer im Hof von Schloss Rothschild in Waidhofen an der Ybbs das Schlosshofkino über die Bühne. Im Rahmen der Sommerkino-Initiative des Landes Niederösterreich lädt der Verein Filmzuckerl dabei in Kooperation mit der Stadt Waidhofen an der Ybbs an den vier Dienstagabenden vom 5. bis 26. August wieder zu einem abwechslungsreichen cineastischen Programm.

Der Auftakt erfolgt am 5. August mit der österreichischen Dokumentation "Austroschwarz", die den Musiker Mwita Mataro auf einer filmischen Reise durch seine Heimat Österreich begleitet und dabei vom Schwarz-Sein in unserem Land, von Identität, Zusammenhalt und Kunst als Aktivismus erzählt. Die Regisseure Mwita Mataro und Helmut Karner werden bei der Filmvorführung anwesend sein und dem Publikum nach der Vorführung für ein Filmgespräch zur Verfügung stehen.

Weiter geht es am 12. August mit dem US-Spielfilm "Der phönizische Meisterstreich". Darin erzählt Wes Anderson in der für ihn typischen Bildsprache eine im Jahr 1950 angesiedelte und ebenso komische wie absurde Familiengeschichte rund um einen geheimnisvollen Industriellen mit äußerst komplexen und erbarmungslosen Geschäftspraktiken.

Ernst vs. Situationskomik

Am 19. August folgt die österreichische Tragikomödie "Pfau – Bin ich echt" von Bernhard Wenger, der in seinem Langfilmdebüt einen Agenturchef auf dem Weg zur Selbsterkenntnis begleitet, der eine Kettenreaktion zunehmend absurder Ereignisse auslöst. Anton Noori, einer der Darsteller, wird bei der Filmvorführung vor Ort sein und dem Publikum bei einem Filmgespräch Rede und Antwort stehen.

Zum Abschluss am 26. August wird das Publikum mit dem Spielfilm "Könige des Sommers" nach Frankreich entführt, wo Regisseurin Louise Courvoisier ihren Film über Liebe, Verantwortung für den heruntergekommenen elterlichen Hof und das Landleben in all seiner Schönheit und gleichzeitig Rauheit spielen lässt.

Filmbeginn ist jeweils um 21 Uhr, bei Schlechtwetter finden die Vorstellungen im Kristallsaal von Schloss Rothschild statt.