Start für ersten Lehrgang vietnamesischer Pflegekräfte

150 Personen aus Vietnam absolvieren ab März in zwei Jahrgängen die Ausbildung zur Pflegeassistenz am "International Nursing Center" der IMC Fachhochschule Krems. Nach abgelegter Prüfung erhalten sie einen Arbeitsplatz an einem Standort der NÖ Landesgesundheitsagentur. Die ersten 41 Auszubildenden wurden am Montag am IMC Krems begrüßt, Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) sprach von einem "historischen Moment".

"Die Entscheidung, als vietnamesische Auszubildende in der Pflege in Niederösterreich zu arbeiten und zu lernen, zeugt von einer großen Hingabe und dem Wunsch, in einer der wichtigsten gesellschaftlichen Aufgaben unserer Zeit, der Pflege von Menschen, tätig zu werden", so Teschl-Hofmeister.

IMC-Krems-Geschäftsführerin Ulrike Prommer ortete eine "Pioniergruppe". Es beginne ein einjähriges Ausbildungsprogramm samt Vermittlung von theoretischem Wissen und der Absolvierung von Praktika in Häusern der NÖ Landesgesundheitsagentur. 2023 hätte die erste Klasse in Vietnam mit dem Deutschunterricht gestartet, heute sitzen die besten Absolventen des Programms in Krems beisammen. Die Vizerektorin des International Education Centre Hanoi University Pham Minh Nguyet sprach von einer großen Ehre und dankte allen Beteiligten für die großartige Zusammenarbeit