Startklar in Vösendorf: Countdown für den SCS Run läuft

Österreichs größtes Einkaufszentrum verwandelt sich am Sonntag in eine spektakuläre Laufbühne. Der SCS Run geht in die sechste Runde - diesmal mit echter Starpower.

Am Sonntag, dem 18. Mai, startet die sechste Auflage des SCS Run. Die Teilnehmer laufen durch und rund um die Westfield Shopping City Süd. Vom Mini-Sprint bis zum 15-Kilometer-Bewerb ist für alle Alters- und Leistungsgruppen etwas dabei. Kinder, Jugendliche, Hobbyläufer und Profis erleben hier einen Lauf, den es so kein zweites Mal gibt. Nicola Sutter (HSG-Events), Daniela Hardzina (Westfield Shopping City Süd, Marketingleiterin), Zsolt Juhasz (General Manager der Westfield Shopping City Süd), Julia Mayer (Österreichs schnellste Langstreckenläuferin) und Dominik Sild (Raiffeisen). © Felten × Besonderer Höhepunkt ist die Teilnahme von Julia Mayer. Die 21-fache Staatsmeisterin wird nicht nur Autogramme geben, sondern auch selbst an den Start gehen. "Wann hat man schon die Möglichkeit durch ein Einkaufszentrum zu laufen. Das macht den SCS RUN besonders. Ich freue mich schon riesig darauf", so die Olympionikin. Erlebnis für alle Generationen Während die Läufer ihre Runden drehen, sorgt ein buntes Rahmenprogramm für Unterhaltung. Kinderschminken, Hüpfburgen, Fußballdart und der beliebte Kinderbereich bei McDonald's garantieren fröhliche Gesichter. Auch Erwachsene kommen auf ihre Kosten. Bei der adidas Teststation gibt es professionelle Laufanalysen und persönliche Beratung.

Zsolt Juhasz, General Manager der Westfield Shopping City Süd, ist stolz auf die Entwicklung des Events. "Der SCS Run hat sich in den vergangenen Jahren zum Fixtermin für die Sport- und Laufbegeisterte Community in Ostösterreich entwickelt und erfreut sich auch bei Familien mit Kindern großer Beliebtheit. Dass wir heuer mit Julia Mayer eine Olympionikin im Teilnehmer:innenfeld begrüßen dürfen, freut uns außerordentlich", so Juhasz. Letzte Chance zur Anmeldung Wer mitlaufen möchte, kann sich noch bis 15. Mai online auf www.scs-run.at anmelden. Danach ist eine Nachmeldung nur mehr vor Ort möglich. SCS VIP Mitglieder und Raiffeisen-Kunden profitieren von einer vergünstigten Teilnahmegebühr. Alle Läuferinnen und Läufer erhalten ein Starterpaket mit hochwertigen Goodies, ein Funktionsshirt von Decathlon und eine Finishermedaille. Der SCS Run verspricht ein sportliches Erlebnis, das noch lange in Erinnerung bleibt. Jetzt heißt es anmelden, trainieren und den 18. Mai im Kalender markieren.