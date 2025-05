Das sind die 3 Top-Einkaufszentren der Wiener

Wissen Sie, welches das beliebteste Shopping Center der Wiener Bevölkerung ist?

Selbst in Zeiten der nicht enden wollenden Teuerung haben viele Wiener ein Leuchten in den Augen, wenn es ums Thema "Shopping" geht. Und was bietet sich dafür besser an als eine Einkaufsstraße? Genau: ein Einkaufszentrum. Unabhängig von Wind, Wetter und Jahreszeit kann hier nach Herzenslust gestöbert und geshoppt werden. Welche Mall bei den Wienern am besten ankommt, wurde nun in einer Studie ermittelt.

Online-Befragung

"Market Markttest" wollte bei einer Online-Befragung von 1.000 Personen wissen, welches ihr Lieblingseinkaufszentrum in und um Wien ist. Dabei wurden die Shopping Center in fünf Hauptkategorien bewertet: Markenstärke, Markeninteresse, Brand Drive, ESG und Zukunftsfitness. Die Gesamtwertung ergab folgendes Ranking:

Westfield Shopping City Süd Westfield Donau Zentrum Wien Mitte The Mall

Sieger: SCS

Die "Shopping City" zählt mit ihren 192.600 Quadratmetern zu den größten Shopping Malls am europäischen Kontinent. 1976 feierlich eröffnet, beheimatet das beliebte Einkaufszentrum südlich von Wien weit über 300 Geschäfte. Der Name "Shopping City Süd" wurde im September 2021 zu "Westfield Shopping City Süd" geändert.

2. Platz: Donau Zentrum

Ein Jahr vor der SCS entstand im Norden Wiens das "Donau Zentrum", welches seit 50 Jahren ein wahrer Publikumsmagnet ist. Auf rund 133.000 Quadratmetern finden sich heute mehr als 260 Geschäfte. Selbst für groß aufgezogene Events wie die Driving Days bietet sich die Location perfekt an. Und auch hier wurde 2021 der Markenname um "Westfield" erweitert.

3. Platz: Wien Mitte The Mall

Mit 30.000 Quadratmetern Geschäftsflächen, 70.000 Quadratmetern Büroflächen und 60 Shops ist Wien Mitte The Mall das größte Einkaufszentrum im Herzen der Stadt. Als Kundenmagnet erweist sich der Branchenmix aus Premium-Gastronomie und Top-Marken.