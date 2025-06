Steinschlag-Schock in Mödling: Drei Häuser evakuiert

In der Nacht auf Montag hat ein Steinschlag den Mödlinger Ortsteil Vorderbrühl in Aufruhr versetzt. Gleich mehrere Felsbrocken rutschten vom Hang, trafen eine Gartenhütte, verfehlten Wohnhäuser nur knapp. Drei Wohnhäuser mussten aus Sicherheitsgründen geräumt werden.

Die Feuerwehr Mödling war mit sechs Fahrzeugen und 22 Kräften vor Ort. Sie untersuchten das unzugängliche Gelände mithilfe einer Drohne und aus dem Hubrettungskorb. Eine eindeutige Abbruchstelle konnte jedoch nicht identifiziert werden. Die Polizei, ein Landesgeologe und die Bürgermeisterin wurden hinzugezogen. Auf Anraten der Feuerwehr wurde die Evakuierung veranlasst. Auch der Gehsteig im betroffenen Bereich wurde gesperrt.

Mehrere Gesteinsbrocken haben sich im steilen Gelände gelöst. © FF Mödling

Am Dienstag erfolgte eine erste geologische Begutachtung. Die Sperre der Gebäude bleibt bestehen, bis eine genauere Untersuchung erfolgt ist. Eine vertiefende Hangbegehung ist in Planung, erst danach können Entscheidungen über mögliche Sanierungen und eine Rückkehr der Bewohner getroffen werden.

Hangbegehung am Donnerstag

Bereits im Vorjahr hatte es in unmittelbarer Nähe einen ähnlichen Vorfall gegeben. Ein Felssturz am Neuweg legte den Geh- und Radweg entlang des Mödlingbachs für Wochen lahm. Ein herabgestürzter Felsen musste damals sogar gesprengt werden.

Auch diesmal liegt das betroffene Hanggelände in Privatbesitz. Eine Rückkehr in die geräumten Häuser ist wahrscheinlich erst nach Abschluss der geologischen Untersuchungen am Donnerstag möglich.