Stephan Pernkopf besuchte Windkraft Simonsfeld

Als Vorzeigeprojekt für nachhaltiges Bauen wurde die Firmenzentrale der Windkraft Simonsfeld vor Kurzem von klimaaktiv Österreich ausgezeichnet. Die Auszeichnung wurde von LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) persönlich in Krems überreicht.

Nun nutzte Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) die Gelegenheit, sich bei Windkaft Simonsfeld ein Bild zu machen – er nutzte auch die Gelegenheit zum Meinungsaustausch zur Umsetzung der Energiewende. Die Erweiterung der Firmenzentrale wurde jetzt für ihr energieeffizientes und ressourcenschonendes Konzept mit der höchstmöglichen Punkteanzahl – 1.000 von 1.000 möglichen Punkten – mit dem Klimaaktiv Gold-Standard ausgezeichnet. Zudem erhielt das Gebäude jüngst auch den niederösterreichischen Holzbaupreis.

Die Besichtigung und die persönliche Begegnung nutzten LH-Stv. Pernkopf und Markus Winter, Technikvorstand der Windkraft Simonsfeld, auch für einen Austausch: zu geplanten Windkraft- und PV-Zukunftsprojekten in Niederösterreich und den Chancen der neuen Zielvorgaben des Klima- und Energiefahrplans für den Ausbau von Wind- und Sonnenenergie in NÖ, die kürzlich von LH-Stv. Pernkopf vorgestellt wurden.

Stärkung der regionalen Wirtschaft

"Hier vor Ort sieht man perfekt, dass der Ausbau der Erneuerbaren Energie nicht nur der Umwelt hilft, sondern vor allem auch die regionale Wirtschaft stärkt und viele Arbeitsplätze schafft. Daher sind wir gerne die Ökostromlokomotive Österreichs, weil wir unsere Heimat damit unabhängiger von fossilen Energieimporten machen, die Versorgungssicherheit erhöhen und auch der Wirtschaft helfen“, sagt LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf. Daher hat die Landesregierung die Windkraft-Ziele vor kurzem einstimmig von 7.000 auf 8.000 Gigawattstunden erhöht. Niederösterreichweit produzieren bereits 823 Windräder elektrischen Strom, damit stehen in Niederösterreich mehr als die Hälfte aller Windkraftanlagen Österreichs. Noch in diesem Jahr sollen 37 neue Windräder in Betrieb genommen werden.

Konstruktive Gespräche

"Ich freue mich über das konstruktive und positive Gespräch. Der regelmäßige Austausch mit der Politik ist für uns eine wichtige Standortbestimmung. Uns verbindet das gemeinsame Ziel, Niederösterreichs Wirtschaft zu stärken, die Versorgungssicherheit zu erhöhen und das Bundesland unabhängig von fossilen Energieimporten zu machen. Mit unseren Projekten können wir hier einen wichtigen Beitrag für eine sichere und leistbare Stromversorgung in unserer Heimat leisten,“ so Winter.