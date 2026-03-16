Stolze Absolventen der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Baden

Bei der festlichen Abschlussfeier der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Baden nahmen die Absolventen der Ausbildung zur Pflegeassistenz ihre wohlverdienten Abschlusszeugnisse entgegen. In Vertretung der Landeshauptfrau gratulierte Landesrätin Christiane Teschl Hofmeister.

"Der Abschluss der Pflegeausbildung ist nicht nur ein bedeutender Meilenstein im Berufsleben der Absolventinnen und Absolventen, sondern zugleich ein wesentlicher Beitrag zur Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung unserer Gesellschaft. Mit ihrem Engagement und ihrer fachlichen Kompetenz tragen sie maßgeblich zur Qualität der Pflege in unserem Land bei. Ich gratuliere herzlich und wünsche für den weiteren beruflichen Weg viel Erfolg und alles Gute“, so Festrednerin Christiane Teschl-Hofmeister. Auch Elisabeth Bräutigam, Vorständin der NÖ Landesgesundheitsagentur, betont, wie wichtig es ist, die Qualität der Versorgung für Patientinnen und Patienten laufend zu verbessern und auf hohem Niveau weiterzuentwickeln.

"Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Absolventinnen und Absolventen im Rahmen der einjährigen Ausbildung auf ihre zukünftige berufliche Tätigkeit vorbereiten durften. Zum verdienten Abschluss und für den Einstieg in den Beruf wünschen wir ihnen alles erdenklich Gute“, gratulierte die interimistische Schuldirektorin Mag. Petra Leitner.

Hochqualifiziert im Pflegeberuf

Die Ausbildungsmöglichkeiten in der Pflege sind vielfältig und qualifizierte Pflegekräfte sind gefragt wie nie. Die Gesundheits- und Krankenpflegeschule Baden bietet die Ausbildung zur Pflegefachassistenz (zweijährig) und Pflegeassistenz (einjährig) sowie das zweite Ausbildungsjahr für PFA. NEU: Ab August 2026 startet der erste Lehrgang Pflegeassistenz auch als Teilzeitausbildung. Alle weiteren Ausbildungen starten im September 2026.