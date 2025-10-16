"Tage der offenen Ateliers" locken bis zu 50.000 Besucher

In Niederösterreich öffnen am Wochenende mehr als 1.000 Kunstschaffende und Kreative ihre Ateliers, Werkstätten sowie Galerien. Gastgeber finden sich in etwa 245 Gemeinden.

Am Samstag und Sonntag werden somit einmal mehr Einblicke in die Kunst des Handwerks und das Handwerk der Kunst geboten. Die "Tage der offenen Ateliers" im Bundesland finden zum 23. Mal statt und haben zuletzt bis zu 50.000 Besucher gezählt.

Zu erleben sind Malerei, Bildhauerei und Grafik, Medienkunst, Karikatur, Modedesign, Film und Fotografie ebenso wie Performance, Schmuck- und Schmiedekunst. Die NÖ "Tage der offenen Ateliers" verstehen sich einer Aussendung zufolge "nicht bloß als Kunstwochenende, sondern als Einladung, Kultur nicht nur zu konsumieren, sondern ihr ohne Eintrittsgeld, Schwellenangst oder Vorwissen wirklich zu begegnen, Kunst zu sehen, zu spüren, zu riechen, zu hören und zu erleben, den Kunstschaffenden auf Augenhöhe zu begegnen und Orte der Kreativität zu entdecken".

© eSeLat/Joanna Pianka

"TDOA*tour contemporary" im November

Ergänzend will "TDOA*tour contemporary" am 8. und 9. November neue Zugänge zum regionalen Kunstgeschehen öffnen und bietet in den einzelnen Regionen des Landes Touren mit kuratierten Führungen durch verschiedene Positionen und Praktiken zeitgenössischer Kunst in Niederösterreich an.