Die "Bau.Energie.Wohnen" Wieselburg steht ins Haus

Von 17. bis 19. Oktober 2025 verwandelt sich die Messe Wieselburg wieder in den laut Eigenaussage "größten Schauraum für Bauen, Sanieren, Wohnen und Gestalten". Auf der BAU. ENERGIE. WOHNEN. 2025 finden Besucher Ideen, Kontakte und Lösungen.

Hier lernt man von echten Profis - etwa von der Hauswerkerin Lisa - sie begeistert mit über 315.000 Follower mit authentischen DIY-Projekten rund ums Sanieren, Selbermachen und modernes Wohnen mit Charakter. Sie zeigt vor allem, wie man mit Kreativiät, Mut und ein bisschen Werkzeug aus Alt Neu macht.

Verlost werden acht exklusiven Beratungstermin mit der Bauherrenhilfe à 15 Minuten mit dem bekanntesten Bausachverständigen Österreichs, Günther Nussbaum, bekannt aus TV und Baupraxis. Und als Visionär und passionierter Verfechter der Energiewende gibt Walter Kreisel bei seinem Impulsvortrag am Sonntag, 19. Oktober 2025, um 11:00 Uhr auf der Bühne in Halle 8 Einblicke in die Zukunft der Energieversorgung. Auch lässt sich das Speed-Dating mit Architekten der IG Archtitektur nutzen. In kurzen, persönlichen Gesprächen lernt man dabei verschiedene Architekten kennen – unkompliziert, direkt und in lockerer Messeatmosphäre.

Ermäßigter Eintritt gilt für Schüler, Lehrlinge, Präsenzdiener und Pensionisten sowie im Online-Vorverkauf. Freier Eintritt für Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr.