Teilsperren auf der S3 wegen Sanierungsarbeiten

Umfassende Sanierungsarbeiten an der Asphaltdecke und an der Anschlussstelle Stockerau Nord machen mehrere Teilsperren auf der S3 notwendig.

Stockerau steht vor erheblichen Verkehrseinschränkungen. Ab Montag, dem 18. August um 9 Uhr, beginnen umfassende Sanierungsarbeiten an derWeinviertler Schnellstraße (S3) und der Anschlussstelle Stockerau Nord. In diesem Zusammenhang werden mehrere wichtige Zu- und Abfahrten gesperrt.

Bis Freitag, den 22. August um 20 Uhr, bleiben die Abfahrt aus Richtung Wien nach Stockerau sowie die Zufahrtsrampe von Stockerau auf die S 3 in Richtung Hollabrunn gesperrt. Zusätzlich ist die Auffahrt von Stockerau in Richtung Wien nicht befahrbar. Gleichzeitig werden auch die Ein- und Ausfahrten über die B 3 und B 4 gesperrt. Diese Maßnahmen betreffen zentrale Verkehrsverbindungen und erfordern großräumige Umleitungen.

Umleitungen über lokales Straßennetz

Im Anschluss folgt eine weitere Sperrphase. Von Freitag, dem 22. August um 20 Uhr, bis Montag, dem 25. August um 5 Uhr, ist die Abfahrt von der S3 aus Richtung Hollabrunn nach Stockerau gesperrt. Auch die Auffahrt von Stockerau in Richtung Wien bleibt in diesem Zeitraum unpassierbar. Die Arbeiten erfolgen laut Asfinag in Kooperation mit dem Land Niederösterreich. "Wie schon bei der Sanierung der Anschlussstelle Stockerau Ost werden die Arbeiten von Asfinagund Land NÖ gemeinsam umgesetzt, damit die Sperrzeiten möglichst effektiv genützt werden können", so die offizielle Mitteilung.

Die Umleitungen erfolgen über das lokale Straßennetz. Vor Ort sorgen Hinweisschilder für die nötige Orientierung.