Tempo-Wahnsinn: Raser war 111 km/h zu schnell

Tempo-Wahnsinn in Niederösterreich! Gleich mehrere Lenker sind am Wochenende der Polizei ins Netz gegangen – mit haarsträubenden Geschwindigkeiten. Wie aus einer Aussendung hervorgeht, musste in drei Fällen der Führerschein abgegeben werden.

Am Samstag raste ein Pkw-Lenker mit Grazer Kennzeichen auf der B25 bei Lunz am See (Bezirk Scheibbs) mit unfassbaren 211 km/h durchs Freilandgebiet. Laut Polizeiaussendung wurde er dabei 111 km/h über dem erlaubten Tempolimit erwischt. Der Fahrer wird der Bezirkshauptmannschaft angezeigt, wie die Polizei am Montag berichtete. Auch in Wiener Neustadt wurde ein Tempo-Bolzer gestoppt: In der Nacht auf Sonntag jagte ein 25-Jähriger mit 119 km/h durch die Pottendorfer Straße – erlaubt wären dort maximal 50! Die Polizei griff hart durch: Der Führerschein des Mannes wurde sofort einkassiert, das Auto vorläufig beschlagnahmt. Laut Mitteilung folgt nun eine saftige Anzeige beim Magistrat. 20-Jähriger verliert Probeführerschein Sonntagmittag in St. Andrä-Wördern (Bezirk Tulln): Ein 20-jähriger Biker aus Wien ignorierte eiskalt eine 70er-Beschränkung und bretterte mit 129 km/h davon. Die Strafe ließ nicht lange auf sich warten: Laut Polizei wurde dem jungen Raser der Probeführerschein sofort abgenommen. Zusätzlich wird er der Bezirkshauptmannschaft angezeigt. Bleibt nur zu hoffen, dass der Schock Wirkung zeigt!