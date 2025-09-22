Traumwetter beim Mödlinger Stadtfest

Ein Fest für alle Generationen war das große Stadtfest vergangenen Samstag in Mödling: Bei herrlichem Sommerwetter waren zahlreiche Besucher über den ganzen Tag verteilt in der Stadt unterwegs

Zum Jubiläum der Stadterhebung vor 150 Jahren warteten zahlreiche Programmpunkte in Mödling: Der autofreie Tag auf der Hauptstraße lockte mit vielen Infos und Action, der stets überraschende "Blick in die Hinterhöfe und Gärten" im Rahmen von "open door“ ebenso oder auch der Sicherheits-Tag, wo sich die Blaulicht-Organisationen präsentierten.

Daneben wartete ein vielfältiges Kinderprogramm in der Fußgängerzone, spezielle Stadtführungen, Musikeinlagen, u.a. von der Beethoven-Musikschule und der Mödlinger Blasmusik, Unterhaltung und natürlich jede Menge Kulinarik. Kurz gesagt, es war einfach für jede und jeden etwas dabei - und das Wetter spielte auch noch hervorragend jubiläumstauglich mit.

Auftakt für einen großartigen und langen Festtag. © Stadtgemeinde Mödling

Auch für die Stadtverantwortlichen war es eine große Freude zu sehen, wie viele Menschen den ganzen Tag über in der Stadt unterwegs waren. Bürgermeisterin Silvia Drechsler (SPÖ), Vizebürgermeister Rainer Praschak (Die Grünen) und Kultur-Stadtrat Stephan Schimanowa (SPÖ) waren mit einer großen Abordnung des Mödlinger Stadt- und Gemeinderats von der Früh weg im Einsatz und freuten sich über die gute Stimmung bei Groß und Klein. "150 Jahre Stadterhebung Mödling – ein Fest für alle Generationen, dass die Stadt lebendig machte", so Bürgermeisterin Silvia Drechsler.

Konzerte lockten viel Publikum an

Headliner der Gratis-Konzerte am Abend am Schrannenplatz war Ankathie Koi, die die Stimmung in der Fußgängerzone noch einmal so richtig auf den Siedepunkt brachte. Zuvor hatten "In Embers", "Butterbread" und "OSKA" das Publikum schon richtig gut in Stimmung gebracht und waren ebenfalls mit viel Applaus belohnt worden. Den Abschluss eines rundum gelungenen Fest-Tages bildete dann das Party-Clubbing der B4-Bigband in der Stadtgalerie Mödling.