Triathlon-Wahnsinn blockiert St. Pölten und Umland

Seit 22 Jahren ist St. Pölten in der Szene etabliert und sendet am Wochenende vom 23. bis25. Mai 2025 großartige Bilder in die Welt. 1.800 Triathletinnen und Triathleten, von Groß bis Klein, werden in St. Pölten erwartet und die Stadt zur Fittest City of Austria machen.

1,9 Kilometer schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer laufen. Was für einige wie eine ausgeklügelte Foltermethode klingen mag, lockt diesen Sonntag Sportbegeisterte nach St. Pölten. Aufgrund der Streckenführung kommt es zu einigen Sperren in der Landeshauptstadt. Gesperrt sind hier zwischen 9:00 und 14:00 Uhr unter anderem die Kremser Landstraße zwischen Schlossbergstraße und dem Kreisverkehr bei der Doktor-Wilhelm-Steingötter-Straße. Diese ist genauso wie die Doktor-Adolf-Schärf- Straße nur stadtauswärts befahrbar. Die Klostergasse ist zwischen 8:30 und 17:00 Uhr komplett gesperrt. Einige Sperren betreffen auch das St. Pöltner Umland, allem voran die Kremser Schnellstraße (S33). Diese ist Richtung Krems zwischen St. Pölten Nord und Traismauer Nord von 6:30 bis 10:30 Uhr gesperrt. Auch die Wiener Straße (B1) wird in diesem Zeitraum zwischen Ratzersdorf a. d. Traisen und der S33 gesperrt sein. Betroffen ist auch die Aggsteiner Straße (B33) im Bereich von Mautern bis Aggsbach-Dorf von 8:00 bis 12:30 Uhr, ebenso wie die Traismaurer Straße (B43), welche zwischen der L114 und Hollenburg von 7:00 bis 11:00 Uhr gesperrt sein wird.