E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Trinkwasser in Neunkirchen verunreinigt
Stadt warnt

Trinkwasser in Neunkirchen verunreinigt

16.09.25, 14:37
Die Ursache wird geprüft und Erstmaßnahmen werden durchgeführt.

Neunkirchen. Das Trinkwasser in Neunkirchen ist verunreinigt und sollte vor der Verwendung mindestens drei Minuten lang abgekocht werden. Die Ursache werde geprüft, Erstmaßnahmen - ein Spülen der Leitungen - seien bereits durchgeführt worden, hieß es am Dienstag seitens der Stadtgemeinde.

"Bei der letzten quartalsmäßigen Untersuchung wurden Verunreinigungen im Bereich Ortszentrum sowie im Bereich Steinfeldschule festgestellt, daher ist das Wasser zum Trinken nicht geeignet", wurde via Gemeinde-Website betont. Abgekocht werden müsse das Trinkwasser im Neunkirchner Stadtgebiet sowie in den Katastralgemeinden Mollram und Peisching.

