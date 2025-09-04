Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Polizeikontrolle
© BMI / Gerd Pachauer

Doppelt zu schnell

Tschechischer Raser gestoppt

04.09.25, 13:56
Teilen

Die Polizei hat am Mittwoch auf der Nordautobahn (A5) bei Poysdorf (Bezirk Mistelbach) einen Raser gestoppt. Der Pkw des 71-jährigen tschechischen Staatsbürgers wurde mit einer Geschwindigkeit von 177 statt der erlaubten 80 km/h gemessen. Der Führerschein ist weg, das Auto wurde beschlagnahmt.

Mittels Lasermessgerät, wie die Polizei berichtet, wurde am Mittwoch-Nachmittag auf der Nordautobahn (A5) bei Poysdorf eine "exzessive Geschwindigkeitsüberschreitung“ gemessen. Ein Mann missachtete nicht nur die polizeilichen Anhaltezeichen – er raste auch einfach weiter. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und konnte ihn erst im Bereich des Kreisverkehrs Drasenhofen aufhalten.
Der 71-jährige Mann aus Tschechien wurde bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt, zudem wurde ihm der Führerschein abgenommen und das Auto vorläufig beschlagnahmt.

Nicht das erste Mal

Erst im Juli raste ein Autofahrer mit 204 km/h über die Nord-Autobahn im Bezirk Mistelbach. Dem Lenker aus der Slowakei wurde gleichfalls der Führerschein abgenommen und das Fahrzeug beschlagnahmt.Und im August erwischte die Polizei sogar zwei Raser, und zwar im Raum Wiener Neustadt – mit erheblichen Konsequenzen: Beiden wurde ebenso der Führerschein abgenommen, zudem wurden die Fahrzeuge von der Polizei vorläufig beschlagnahmt. Darüber hinaus wurden beide Fahrzeuglenker bei der zuständigen Verwaltungsbehörde angezeigt. Wann nimmt der Raser-Wahnsinn endlich sein Ende?

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden