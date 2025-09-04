Tschechischer Raser gestoppt

Die Polizei hat am Mittwoch auf der Nordautobahn (A5) bei Poysdorf (Bezirk Mistelbach) einen Raser gestoppt. Der Pkw des 71-jährigen tschechischen Staatsbürgers wurde mit einer Geschwindigkeit von 177 statt der erlaubten 80 km/h gemessen. Der Führerschein ist weg, das Auto wurde beschlagnahmt.

Mittels Lasermessgerät, wie die Polizei berichtet, wurde am Mittwoch-Nachmittag auf der Nordautobahn (A5) bei Poysdorf eine "exzessive Geschwindigkeitsüberschreitung“ gemessen. Ein Mann missachtete nicht nur die polizeilichen Anhaltezeichen – er raste auch einfach weiter. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und konnte ihn erst im Bereich des Kreisverkehrs Drasenhofen aufhalten.

Der 71-jährige Mann aus Tschechien wurde bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt, zudem wurde ihm der Führerschein abgenommen und das Auto vorläufig beschlagnahmt.

Nicht das erste Mal

Erst im Juli raste ein Autofahrer mit 204 km/h über die Nord-Autobahn im Bezirk Mistelbach. Dem Lenker aus der Slowakei wurde gleichfalls der Führerschein abgenommen und das Fahrzeug beschlagnahmt.Und im August erwischte die Polizei sogar zwei Raser, und zwar im Raum Wiener Neustadt – mit erheblichen Konsequenzen: Beiden wurde ebenso der Führerschein abgenommen, zudem wurden die Fahrzeuge von der Polizei vorläufig beschlagnahmt. Darüber hinaus wurden beide Fahrzeuglenker bei der zuständigen Verwaltungsbehörde angezeigt. Wann nimmt der Raser-Wahnsinn endlich sein Ende?