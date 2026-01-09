Tullner Aubad ab heute gesperrt

Das Freizeitareal ist ab 9. Jänner für bis zu 14 Tage komplett gesperrt. Die Sperre dient auch der Sicherheit, da so verhindert werden soll, dass die derzeit teilweise gefrorene Wasserfläche betreten oder zum Eislaufen genutzt wird.

Zusätzlich zur noch laufenden Schlamm-Absaugung wird jetzt das Schilf zurückgeschnitten. Das Aubad ist auch im Winter ein beliebtes Freizeitareal, ob für Spaziergänger, Läufer oder auch

unerschrockene Eisbadende. Derzeit hat sich aufgrund tatsächlich winterlicher Temperaturen sogar eine Eisschicht auf der Wasserfläche gebildet. Eislaufen ist hier aber aus Sicherheitsgründen (Einbruchgefahr!) streng verboten – ein Verbot das übrigens auch für alle anderen öffentlichen Wasserflächen (wie z.B. Wasserpark Tulln sowie Dorflacke und Badwasser in Langenlebarn) gilt. Außerdem wird das Gelände gerade auf die nächste Frühjahrs- bzw. Sommersaison vorbereitet.

Schlamm-Absaugung, Schilfschnitt und weitere Pflegemaßnahmen laufen

Die im Spätherbst begonnene Schlammabsaugung durch ein Spezial-Unternehmen ist noch im Gange. Außerdem werden Bauhof-Mitarbeiter:innen der Stadtgemeinde die nächsten zwei Wochen nützen, um Schilfschneide-Arbeiten sowie allgemeine Schnitt- und Pflegemaßnahmen am Gelände durchzuführen. Daher wird das gesamte Aubad-Areal ab sofort für bis zu vierzehn Tage gesperrt.