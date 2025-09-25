Uraufführung mit Star-Komponist: Bühne Baden zeigt "Orlando"

Die Bühne Baden lässt mit einer Ankündigung aufhorchen. Man hat die Uraufführung des Musicals "Orlando", nach einem Weltroman von Virginia Woolf, an Land gezogen.

In der Spielzeit 2027/28 zeigt die Bühne Baden Orlando und die Beteiligten bestehen aus dem Who-is-who der Szene. Allen voran der Broadway-Komponist Frank Wildhorn (Bild unten). Musicals wie "Jekyll & Hyde", "Bonnie & Clyde" oder "Dracula" wurden mit seiner Musik zu Welterfolgen.

© Christian Husar

Alte Geschichte, modernes Thema

Mit dieser Aufführung positioniere man sich "als mutige Plattform für innovatives Musiktheater", heißt es in der Aussendung und die Geschichte gibt es definitiv her. Virginia Woolfs Buch erzählt die Geschichte eines Menschen, der in den Jahrhunderten die er lebt, nicht nur Perspektiven, sondern auch Geschlecht wechselt. Ein Thema, so aktuell wie noch nie, und dennoch bereits 1928 erschienen!

Die Musicalbearbeitung der Vorlage stammt vom Wiener Thomas Kahry (VBW-Musical "Maria Theresia", rechts im Bild), die Liedtexte kommen aus New York von der Songwriterin Morgan Reilly, für das Orchester-Arrangement ist Koen Schoots zuständig und Regie führt der hauseigene Andreas Gergen (Links im Bild).