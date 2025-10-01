Ursula Strauss lädt zum Festival "Wachau in Echtzeit"

Ursula Strauss lädt von 24. Oktober bis 29. November wieder ein, die "Wachau in Echtzeit" zu erleben und auch außergewöhnliche Schauplätze der Region zu entdecken.

Die Besucher dürfen sich einer Aussendung zufolge neben Konzerten, Theater und Lesungen auch auf eine Wanderung, ein Heurigen-Quiz sowie einen Puppentheater-Abend freuen.

Zum Festivalstart steht Intendantin Strauss mit Christian Dolezal und Karl Stirner auf der Bühne in der Burgruine Aggstein. Gemeinsam widmen sie sich Geschichten "Iba de gaunz oamen Leit" aus der Feder von Christine Nöstlinger. Die Nibelungensage, wie man sie noch nie gesehen hat - überdreht und heldenhaft komisch - präsentiert das Feinripp Ensemble (Thomas Gassner, Markus Oberrauch, Bernhard Wolf) am 7. November in der Tischlerei Melk Kulturwerkstatt.

© Daniela Matejschek

Blasmusik mit Rambazamba und ein Würstelstand

Blasmusik mit Rambazamba und eine irrwitzige Reise durch sämtliche Musikstile bieten Thomas Gansch, Leonhard Paul und Albert Wieder einen Tag später im Klangraum Krems Minoritenkirche. Was passiert, wenn Johann Sebastian Bach auf Johann Schrammel trifft? Dieser Frage gehen Peter Hudler und Andreas Teufel am 13. November im Salzstadl in Stein nach.

Betrachtungen der Würstelstandbetreiberin Resi Resch über die Menschen und die Welt stehen im Mittelpunkt des humorvollen Abends "Die Welt ist ein Würstelstand". Manuela Linshalm (Puppenspiel) und Heidelinde Gratz (Akkordeon) gastieren am 27. November im Schloss Spitz.