Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ Pflege Aktuell
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Rettung
© APA/JAKOB GRUBER

Tödlicher Unfall

Vater und Tochter kommen bei Auto-Crash ums Leben

15.11.25, 21:50
Teilen

Im Bezirk Krems ereignete sich am Samstag ein tödlicher Verkehrsunfall.

Niederösterreich. Heute um etwa 17.30 Uhr kam es auf der Stockerauer Schnellstraße S5 zwischen Jettsdorf und Stratzdorf (beide Bezirk Krems) zu einer schweren Auto-Kollision, wie "ORF Niederösterreich" berichtet. Demnach krachten zwei Fahrzeuge ineinander – die beiden Autos wurden dabei seitlich in die Straßengräben geschleudert, ein Auto sei auf dem Dach gelandet. Laut dem Bericht gab es zwei Todesopfer – es soll sich um einen Vater und dessen Tochter handeln. Die Tochter dürfte das Auto gelenkt haben, beruft sich "ORF Niederösterreich" auf Polizeiangaben. Das andere Auto sei seitlich gelegen mit vier Verletzten darin – darunter zwei Kindern. Alle wurden erstversorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Aufgrund der Witterungsverhältnisse war eine Flugrettung nicht möglich.

Da der Aufprall der beiden Autos so heftig war, hat es aus einem Fahrzeug den Motorblock gerissen und weggeschleudert. Dieser traf ein drittes Auto – dessen Lenker blieb unverletzt. 

Die S5 blieb für mehrere Stunden gesperrt. Drei Feuerwehren waren im Einsatz, um die Autowracks abzutransportieren.

Die Unfallursache wird ermittelt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden