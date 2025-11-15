Vater und Tochter kommen bei Auto-Crash ums Leben

Im Bezirk Krems ereignete sich am Samstag ein tödlicher Verkehrsunfall.

Niederösterreich. Heute um etwa 17.30 Uhr kam es auf der Stockerauer Schnellstraße S5 zwischen Jettsdorf und Stratzdorf (beide Bezirk Krems) zu einer schweren Auto-Kollision, wie "ORF Niederösterreich" berichtet. Demnach krachten zwei Fahrzeuge ineinander – die beiden Autos wurden dabei seitlich in die Straßengräben geschleudert, ein Auto sei auf dem Dach gelandet. Laut dem Bericht gab es zwei Todesopfer – es soll sich um einen Vater und dessen Tochter handeln. Die Tochter dürfte das Auto gelenkt haben, beruft sich "ORF Niederösterreich" auf Polizeiangaben. Das andere Auto sei seitlich gelegen mit vier Verletzten darin – darunter zwei Kindern. Alle wurden erstversorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Aufgrund der Witterungsverhältnisse war eine Flugrettung nicht möglich.

Da der Aufprall der beiden Autos so heftig war, hat es aus einem Fahrzeug den Motorblock gerissen und weggeschleudert. Dieser traf ein drittes Auto – dessen Lenker blieb unverletzt.

Die S5 blieb für mehrere Stunden gesperrt. Drei Feuerwehren waren im Einsatz, um die Autowracks abzutransportieren.

Die Unfallursache wird ermittelt.