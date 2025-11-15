Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ Pflege Aktuell
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Blaulicht
© Getty (Symbolbild)

Polizei-Einsatz

Sohn rastet aus: Mutter (65) attackiert und beraubt

15.11.25, 16:20
Teilen

Eine 65-jährige Frau dürfte in der Nacht auf Samstag in Wien-Ottakring von ihrem eigenen Sohn beraubt worden sein.

Wie die Landespolizeidirektion am Samstag mitteilte, erschien die Frau gegen 23.00 Uhr auf einer Polizeiinspektion und gab an, ihr im gemeinsamen Haushalt lebender Sohn habe sie geschlagen, bedroht und Bargeld verlangt. Als sie das zunächst ablehnte, habe sie Faustschläge kassiert und sei daher am Ende seiner Aufforderung nachgekommen.

Der 41-Jährige wurde in weiterer Folge in der Wohnung der Mutter festgenommen. Er leistete keinen Widerstand. Seitens der Polizei wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Im Zuge ihrer weiteren Befragung gab die Mutter an, sie sei von ihrem Sohn in der Vergangenheit bereits mehrfach bedroht und verletzt worden. Zudem soll er mehrere persönlichen Gegenstände der 65-Jährigen beschädigt haben.

Der Mann wurde schließlich wegen mehrfacher Körperverletzung, mehrfacher gefährlichen Drohung, Raubes und Sachbeschädigung angezeigt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er in eine Justizanstalt überstellt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden