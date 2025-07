Vegetarische Kochlehre floppt in Niederösterreich

Die vegetarische Kochlehre steht in den Startlöchern, doch in Niederösterreich zeigt niemand Interesse. Kein Betrieb will junge Talente für fleischlose Küche ausbilden.

Ab dem ersten Juli steht in Österreich ein neues Lehrmodell am Start, das eigentlich als Signal für eine moderne, nachhaltige Gastronomie gedacht war. Die Ausbildung zur Fachkraft für vegetarische Kulinarik soll junge Menschen auf eine fleischlose Zukunft am Herd vorbereiten und drei Jahre lang tief in die Welt pflanzlicher Küche führen. Doch während in einigen Bundesländern vorsichtiger Optimismus aufkommt, herrscht in Niederösterreich komplettes Desinteresse.

Kein einziger Betrieb hat sich bereit erklärt, angehende vegetarische Köchinnen oder Köche auszubilden. Auch bei der Lehrlingsstelle in Niederösterreich ist bislang keine einzige Anfrage eingegangen. Dabei ernährt sich laut der Veganen Gesellschaft bereits jeder zehnte Mensch in Österreich vegetarisch oder vegan. Die neue Ausbildung richtet sich genau an diese wachsende Zielgruppe und soll vor allem dort greifen, wo bewusste Ernährung und innovative Küche längst zum Standard gehören.

In Wien, Tirol und der Steiermark scheint man diesen Trend erkannt zu haben, denn dort gibt es bereits erste Rückmeldungen und Pläne für Ausbildungsplätze. Die Wirtschaftskammer bestätigt ein gewisses Interesse, auch wenn die Lehre vorerst nur als befristeter Ausbildungsversuch bis Ende 2030 angelegt ist. In Niederösterreich hingegen bleibt alles beim Alten. Schon im vergangenen Jahr äußerten viele Wirte ihre Zweifel an dem Konzept, was bei lediglich 27 rein veganen Restaurants in ganz Österreich wohl kaum überrascht. So verpufft der Versuch einer gastronomischen Wende in dieser Region schon zum Start.