Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister mit Emma Winter und Levi Holzer. 
© NLK Pfeffer

Betreuungsoffensive

Voll abgeholt: Bundesmittel für Kinderbetreuung in NÖ

24.09.25, 10:23
Teilen

Nach der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage an Bundesminister Christoph Wiederkehr (Grüne) dürfte sich herausstellen, dass das Land Niederösterreich beim Abholen von Fördermitteln des Bundes für die Kinderbetreuung nicht so säumig wie andere Bundesländer war. 

"Wir haben in den vergangenen Kindergartenjahren 2022/23 und 2023/24 nahezu 100 Prozent bzw. 73,38 Millionen Euro der Niederösterreich zustehenden Fördermittel des Bundes für die beste Zukunft unserer Kinder abgeholt und somit sämtliche zur Verfügung stehende Mittel für den Ausbau der Kinderbetreuung ins Bundesland geholt", betonte Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP), nachdem ruchbar wurde, dass andere Bundesländer das Abrufen der Bundesmittel für Kinderbetreuung eher "verschlafen" haben dürften. "Wichtig dabei ist die Abrufung der Gesamtsumme, die in das System der Betreuung unserer Kleinsten in Niederösterreich investiert wird, nicht die Betrachtung einzelner Konten der Vereinbarung“, so Teschl-Hofmeister weiter.

Einen wesentlichen Anteil am Erfolg der Kinderbetreuungsoffensive haben die Gemeinden, so die Landesrätin. Im Herbst 2022 erfolgte der Startschuss für die blau-gelbe Kinderbetreuungsoffensive, zentrale Maßnahmen sind dabei "Vormittag gratis, Nachmittag leistbar und ein bedarfsgerechtes Angebot in Wohnortnähe. Seit 1. Jänner 2023 sind 483 neue Gruppen in Betrieb gegangen", so Teschl-Hofmeister.

"Blau-gelbe Betreuungsoffensive" 

Im Berichtsjahr 2024/25 liegt die Besuchsquote der drei- bis fünfjährigen Kinder in Kindertagesheimen in Niederösterreich bei 98,2 %, was Nummer 1 im Bundesländervergleich bedeutet. Die Besuchsquote der null- bis zweijährigen Kinder liegt bei 38,6%, was einem Plus von 3,4% im Vergleich zum Vorjahr und Platz 3 im Bundesländervergleich bedeutet. Bei den Besuchsquoten nach Einzeljahren führt Niederösterreich in den Kategorien der 2- (82,1 %), 3- (97,2%) und 4-Jährigen (98,8%) mit den höchsten Quoten den Bundesländervergleich an 

Obwohl die Betreuungsoffensive bis Ende 2027 läuft, können laut Land Niederösterreich bereits 99 Prozent der Gemeinden den ersten Zweijährigen einen Betreuungsplatz anbieten, entweder im Kindergarten oder in einer Tagesbetreuung, in der eigenen Gemeinde oder in Nachbargemeinden über Kooperationen. Für die "blau-gelbe Kinderbetreuungsoffensive" nehme das Land Niederösterreich und seine Gemeinden bis Ende 2027 insgesamt 750 Millionen Euro zusätzlich für den Ausbau der Kinderbetreuung in die Hand.

