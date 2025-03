Vorbereitungen zum Saisonstart auf der Höllentalbahn

In einigen Wochen beginnt die Ausflugssaison für die kleine Museumsbahn in Bezirk Neunkirchen.

Rechtzeitig vor Beginn der Betriebssaison erfolgte auf der Höllentalbahn (Bez. Neunkirchen) der sogenannte "Lichtraumfreischnitt" - am Foto der malerische Bereich am Steinhofgraben. Dabei werden Bäume und große Büsche, die in die Gleisanlagen reichen zurückgeschnitten oder entfernt.

Reisen wie um 1900 erleben

Die elektrische Schmalspurbahn aus dem Jahr 1918 fährt heute noch als Museumsbahn ab der Station "Payerbach Lokalbahn". Nun werden noch die Betriebsfahrzeuge der Reihe nach für die ersten Sonderfahren im heurigen Jahr vorbereitet. Am 29. Juni geht es los - davor allerdings gibt es noch eine Gleisbaustelle am Artzberg.