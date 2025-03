Landbauer gegen Tempo 80 auf A2

Heute FPÖ-Antrag im Nationalrat gegen Tempo 80.

Gegen die Tempobeschränkung auf der A2 bei Wiener Neudorf wendet sich der LHStv. und Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ) in NÖ: „Die unsinnige Tempo-80-Schikane auf der A2 bei Wiener Neudorf muss

weg. Das ist ein Anschlag auf die Mobilität unserer Landsleute."

Und weiter ärgert sich Landbauer: "Hier wurde eine sicher ausgebaute vierspurige Autobahn zur Kriechstrecke degradiert – völlig realitätsfremd, ohne Sinn und ohne Verstand, einzig um Autofahrer zu schikanieren". Derzeit allerdings geht an der Stelle etwa im morgendlichen Berufsverkehr ohnehin maximal Tempo 50. Denn den Stau, der durch eine Asfinag-Baustelle auf der A23 beim Knoten Prater in Wien ausgelöst wird, reicht täglich bis Wr. Neudorf. 250.000 Pendler fahren hier jeden Tag von Süden Richtung Wien

FPÖ geht mit Forderung in den Nationalrat

Die Maßnahme von Tempo 80 bei Wr. Neudorf sei eine von "zahlreichen Verkehrsbehinderungen, die noch unter der ehemaligen grünen Ministerin Gewessler auf dem Rücken der Pendler durchgepeitscht wurde", so Landbauer weiter. Die FPÖ fordert die sofortige Aufhebung dieser absurden Tempo-80-Zone auf der A2 bei Wiener Neudorf und bringt dazu heute einen Entschließungsantrag im Nationalrat ein.

„Trotz Millionen-Investitionen in eine 13 Meter hohe Lärmschutzwand – 17 Millionen Euro Steuergeld plus eine weitere Million aus der Gemeinde Wiener Neudorf – werden die Autofahrer auf der A2 künstlich ausgebremst“, kritisiert FPÖ-Nationalratsabgeordneter Ing. Harald Thau aus Mödling, der den Antrag in der heutigen Sitzung des Nationalrates einbringen wird.

„Gerade wir aus der Region wissen, was dieses absurde Tempo 80 wirklich bedeutet: täglicher Frust für tausende Pendler – mitten durchs Industriegebiet, vorbei an der SCS, dem IZ NÖ Süd und der höchsten Lärmschutzwand Österreichs. Kein Nutzen für Lärm oder Luftqualität, dafür Autofahrer-Schikane und Abzocke. Damit muss jetzt endgültig Schluss sein“, so Thau.

„Wir kämpfen Seite an Seite mit den Autofahrern dafür, dass eine Autobahn auch Autobahn bleibt. Der giftgrüne Schildbürgerstreich muss beendet werden“, so Landbauer und Thau.