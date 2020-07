VW Bus geriet auf Südautobahn in Vollbrand

Donnerstagnacht fing ein VW Bus auf der Südautobahn (A2) Feuer - die Feuerwehr stand mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften im Einsatz.

Zum vierten Einsatz am 23. Juli 2020 wurde die Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neudorf um 22:19 Uhr zu einem Fahrzeugbrand auf die Südautobahn (A2) alarmiert. Laut ersten Meldungen, teilte die Bezirksalarmzentrale im Zuge der Alarmierung mit, dass ein VW Bus am Pannenstreifen in Fahrtrichtung Graz in Brand stand.

© FF-WR-NEUDORF.AT

Bei Ankunft der Wiener Neudorfer Feuerwehrmänner, welche mit zwei Hilfeleistungsfahrzeugen, dem Großtanklöschfahrzeug und dem Wechselladerfahrzeug ausgerückt war, stand der VW Bus bereits in Vollbrand und erste Flammen griffen auf die angrenzende Böschung über.

Durch zwei Atemschutztrupps wurde unverzüglich unter Vornahme zweier C-Löschleitungen der Brand unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Um die restlichen Glutnester vollständig abzulöschen, setzten die Feuerwehrmänner für die Kontrollarbeiten eine Wärmebildkamera ein.

© FF-WR-NEUDORF.AT

Zur Sicherheit der Einsatzkräfte wurden die ersten beiden Fahrspuren für die Dauer des Einsatzes für den Verkehr gesperrt. Nach Abschluss der Lösch- und Kontrollarbeiten wurde der ausgebrannte VW Bus mit dem Kran des Wechselladerfahrzeugs geborgen und von der Autobahn verbracht.

© FF-WR-NEUDORF.AT

Die FF Wiener Neudorf stand mit vier ausgerückten Fahrzeugen und 19 Mann über 90 Minuten im nächtlichen Einsatz.