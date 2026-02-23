Wachauer Catch-Cup: Krems hat gezittert

Am 21. Februar 2026 verwandelte sich der Stadtsaal Krems in eine brodelnde Gladiatoren-Arena. 330 begeisterte Fans waren live dabei, als die European Wrestling Association (EWA) beim spektakulären Wachauer Catch-Cup Geschichte schrieb.

Veranstalter Alexander Berkner hatte versprochen, dass die Fetzen fliegen würden – und er hat Wort gehalten!

Alexander Berkner hat seinen polnischen Gegner Michał Fux fest im Griff . © Alex Singer

Ricky Sky siegt in der Battle Royal!

Das Herzstück des Abends war das große Battle Royal Match um den begehrten Wachauer Catch-Cup.13 Wrestler standen im Ring, jeder gegen jeden. Bei der Schlacht um den prestigeträchtigen Titel setzte sich Ricky Sky durch.

Martn Pain bleibt EWA-Europameister!

Nicht weniger dramatisch ging es im Kampf um den EWA-Europameisterschafts-Titel zu! Der amtierende Champion Martn Pain musste sich gegen gleich zwei hungrige Herausforderer behaupten: Chris Colen und Mirko „Yugo“ Panic gaben alles, um dem Champion den Gürtel abzuluchsen. Doch Martn Pain bewies einmal mehr, warum er der Champion ist, und verteidigte seinen Titel erfolgreich.

Team Visegrád behält die Tag-Team-Titel!

Auch die Tag-Team-Titel standen auf dem Spiel. Die Publikumslieblinge Johann Otto und Rage Sniper (Team Waldviertel) drängten die Titelträger Team Visegrád in die Enge. Am Ende behielten die Champions die Oberhand und wiesen die Herausforderer in die Schranken.

"Der geilste Abend des Jahres!“

Veranstalter und Wrestler Alexander Berkner, der selbst aktiv im Ring stand, strahlte nach dem Event über das ganze Gesicht: „Ich bin überwältigt von der Energie heute Abend! 330 Fans, drei Titelkämpfe, eine Battle Royal – das war Krems at its best!“ Dem ist nichts hinzuzufügen. Neuauflage in einem Jahr höchst wahrscheinlich.