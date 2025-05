Waldolympiade: Bergbauernschule Hohenlehen sägt sich an die Spitze

Sägen, kämpfen, siegen – die Schüler der Bergbauernschule Hohenlehen haben bei der Waldolympiade allen gezeigt, was in ihnen steckt! Mit eiserner Disziplin und Leidenschaft holten sie Gold im Team und den Olympiasieg in der Einzelwertung. Der Jubel in Ossiach war riesig .

Goldene Zeiten für die Bergbauernschule Hohenlehen! Bei der 17. Alpe-Adria-Waldolympiade im kärntnerischen Ossiach sägten sich die Nachwuchs-Forstprofis an die Spitze Europas. Team-Gold bei den Burschen und ein strahlender Olympiasieger in der Einzelwertung: Schüler Simon Resch ließ die Konkurrenz hinter sich und schrieb Geschichte. Baumstarke Bilanz: Hohenlehen glänzt europaweit 123 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Österreich, Italien, Serbien, Slowenien und Tschechien lieferten sich ein nervenaufreibendes Rennen in Präzision und Geschwindigkeit. Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) gratulierte herzlich und lobte: "Die Bergbauernschule Hohenlehen schreibt die Erfolgsgeschichte bei Forst-Wettbewerben auch auf dem europäischen Parkett eindrucksvoll fort.“ Der zweite Platz im Vorjahr in Südtirol war nur ein Vorgeschmack – jetzt folgte der Triumph. Motorsägen-Meister am Werk: Das Geheimnis hinter dem Erfolg Forstlehrer Ewald Gill verriet das Erfolgsrezept: "Kontinuierliche Aufbauarbeit, hartes Training und eine Extraportion Leidenschaft!" Besonders bedankte er sich bei Forstwirtschaftsmeister Alexander Danner, der die Jugendlichen im sicheren Umgang mit der Motorsäge schulte – ein entscheidender Faktor, wenn Präzision und Tempo über Medaillen entscheiden.