Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Wieder auf Schiene: ÖBB-Sommersperren in NÖ enden planmäßig
© ÖBB/Christian Zenger

Freie Fahrt

Wieder auf Schiene: ÖBB-Sommersperren in NÖ enden planmäßig

29.08.25, 10:26
Teilen

Die ÖBB bündelten während der Schulferien Bauarbeiten und erneuerten zahlreiche Strecken im Land. Die Arbeiten wurden in der Ferien- und Urlaubszeit durchgeführt, um möglichst wenige Fahrgäste auf ihren täglichen Wegen zu beeinflussen.  

Die Sommersperren der ÖBB in Niederösterreich enden planmäßig. Ab Montag gilt wieder "freie Fahrt" u. a. auf der Franz-Josefs-Bahn und Laaer Ostbahn, teilten die Bundesbahnen am Freitag mit. Bauarbeiten seien während der Schulferien gebündelt und zahlreiche Strecken im Land erneuert worden. Indes stehen Herbstsperren auf der Kamptalbahn und Puchberger Bahn bevor.

Mit Montag gehen folgende Strecken wieder in Vollbetrieb: Franz-Josefs-Bahn im Abschnitt Wien FJB - Tulln, Kremser und Tullnerfelder Bahn (St. Pölten - Krems/Traismauer), Laaer Ostbahn (Mistelbach - Laa a. d. Thaya) sowie die Flughafenschnellbahn S7 (Fischamend - Wolfsthal). Auch die S-Bahn-Stammstrecke in Wien steht mit 1. September wieder unter Strom. Viele Pendler waren von der Sperre im Bereich Floridsdorf - Praterstern betroffen.

Wieder auf Schiene: ÖBB-Sommersperren in NÖ enden planmäßig
© ÖBB/Christian Zenger

Vor dem Beginn stehen Bauarbeiten im Zuge der Modernisierung der Kamptalbahn. Von Montag bis 14. Dezember (2.00 Uhr) fahren im Abschnitt Langenlois - Sigmundsherberg keine Züge. Die Puchberger Bahn bleibt von 15. September bis 10. Oktober wegen Modernisierungs-und Instandhaltungsarbeiten zwischen Bad Fischau und Puchberg gesperrt. Auf der Traisentalbahn bleibt der Streckenabschnitt Traisen - Hainfeld noch bis voraussichtlich 4. Oktober gesperrt. Die ÖBB haben jeweils Schienenersatzverkehr mit Autobussen eingerichtet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden