Wieder bei Probefahrt: Jugendliche nach Autodiebstahl gefasst

Im Rahmen einer Probefahrt haben zwei Jugendliche in Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg) den Pkw eines 51-Jährigen gestohlen. Die beschuldigten Wiener im Alter von 15 und 16 Jahren wurden vorläufig festgenommen.

Das Auto wurde von Beamten der Gerasdorfer Polizei laut Angaben vom Donnerstag auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums entdeckt worden. Das geständige Teenager-Duo wurde der Staatsanwaltschaft Wien angezeigt, der 51-Jährige erhielt seinen Wagen zurück.

Angezeigt worden war der Diebstahl am 3. September. Der 51-Jährige gab an, sein Auto verkauft haben zu wollen und deshalb mit den zwei ihm unbekannten Personen eine Probefahrt durchgeführt zu haben.

Wieder ein Diebstahl nach der Probefahrt

An deren Ende sei er vom Duo aufgefordert worden, bei einem Einparkmanöver einzuweisen. Der Wagen beschleunigte jedoch daraufhin, die Teenager machten sich mit dem Pkw aus dem Staub. Entdeckt wurden der Wagen und die beiden Wiener letztlich am Nachmittag des Folgetages.

Damit ist es ein weiterer Autodiebstahl nach nach einer Probefahrt in kürzester Zeit. Erst Ende August wurde in Karlstift nach einer Probefahrt die Schlüssel ausgetauscht und zwei Tage später das Auto gestohlen - auch dort blieb es aber beim Versuch.