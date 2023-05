Wiener folgte Wander-App und geriet auf Schneeberg in Bergnot

Ein 44-jähriger Wiener ist am Samstagabend am südlichen Schneeberg in Bergnot geraten, berichtete die Bergrettung Reichenau/Rax in einer Aussendung.

Reichenau an der Rax. Der Wanderer dürfte konsequent einer Wander-App am Handy gefolgt sein und hatte dabei mehrere Warnschilder übersehen. Beim Abstieg von der Fischerhütte verlor der Wiener dann in der einsetzenden Dunkelheit die Orientierung und verständigte die Einsatzkräfte. Ein Hubschrauber des Innenministeriums konnte den Vermissten zwar orten, wegen der dichten Bewaldung aber nicht bergen. Der 44-Jährige wurde schließlich von einem Team der Bergrettung Reichenau aufgefunden und in einem eineinhalbstündigen Marsch unverletzt ins Tal begleitet. Die Bergrettung empfiehlt Wanderern, sich nicht nur auf digitale Apps zu verlassen, sondern auch eine analoge Wanderkarte mitzunehmen und die Markierungen an den Wanderwegen zu beachten.