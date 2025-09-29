Alles zu oe24VIP
200 Sportlerinnen und Sportler wurden in den Kasematten für ihre Leistungen geehrt. 
© Stadt Wiener Neustadt/Weller

Ehrungen

Wiener Neustadt als Sporthauptstadt Österreichs

29.09.25, 12:11
Die Stadt Wiener Neustadt ehrte gestern in den Kasematten 200 Sportlerinnen und Sportler, die im Jahr 2024 einen Landes- oder Staatsmeistertitel nach Hause holten. Acht Mannschaften sowie 106 Einzelsportlerinnen und Einzelsportler wurden dahingehend für ihre Leistung gewürdigt. 

Wiener Neustadt hat insgesamt 142 Sportvereine, die tagtäglich dafür sorgen, dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene ihre Leidenschaft ausleben können. "Eine Veranstaltung, die in Wiener Neustadt bereits Tradition hat", sagen ürgermeister Klaus Schneeberger und Sportstadtrat LAbg. Philipp Gerstenmayer. "Die Ehrung der Leistungen unserer Sportlerinnen und Sportler ist ein Zeichen der Wertschätzung. Wir würdigen damit die hervorragenden Erfolge in den unterschiedlichsten Sportarten, die im letzten Jahr errungen wurden - vom Landes- oder Staatsmeistertitel bis hin zum Europameistertitel und auch Weltmeistertitel. 200 Sportlerinnen und Sportler haben gezeigt, was man mit Leidenschaft und unglaublichem Einsatz erreichen kann. Wir gratulieren recht herzlich, bedanken uns bei allen Funktionären und Ehrenamtlichen für den Einsatz in den Vereinen. Auch ein großes Danke an alle Eltern, die vor allem die jungen Sportlerinnen und Sportler unterstützen. Wir wünschen weiterhin viel Erfolg und ganz besonders: Spaß und Freude am Sport!"

Die Sportlerinnen von Eis- und Rollkunstlauf Wiener Neustadt sind Landesmeisterinnen. 

Die Sportlerinnen von Eis- und Rollkunstlauf Wiener Neustadt sind Landesmeisterinnen. 

© Stadt Wiener Neustadt/Weller

Die Diving Ducks U12 sind stolze österreichische Staatsmeister im Baseball. 

Die Diving Ducks U12 sind stolze österreichische Staatsmeister im Baseball. 

© Stadt Wiener Neustadt/Weller

Insgesamt blickt die Stadt Wiener Neustadt auf 165 Landesmeister-, 31 Staatsmeister-, fünf Bundesmeister- und fünf Staatsmeistertitel sowie drei Europameister, einen Vize-Europameister, vier Weltmeister und einen Vize-Weltmeister zurück. Neben den zahlreichen Ehrungen begeisterten zwischendurch die Seven2Eight Dancers und Capoeira Kampftanz die Gäste.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

