Wiener Neustadt drei Tage im Ausnahmezustand

Jubliäum für das Stadtfest in Wiener Neustadt! Zum zehnten Mal verwandelt sich die Innenstadt für drei Tage (11.9.-13.9.) in ein buntes Treiben aus Konzerten, Flohmarkt, Kinder-Programmen und Frühshoppen.

Los geht es am Donnerstag mit dem "Konzert für Wiener Neustadt" von den Wiener Neustädter Instrumentalisten, direkt am Hauptplatz. Natürlich wird auch das Konzert den 200 Jahren Johann Strauss ehren. Titel: "By Strauss – 200 Jahre Walzerseligkeit".

Der Auftakt ist, wie das gesamte Programm, bei freiem Eintritt zu genießen. Weiter geht es am Freitag mit dem "Tag der Schulen", wo Höhere Schulen Einblick in den Schulalltag gewähren - von 9:30 bis 14:00 Uhr. Musical, Theater, Chöre und vieles mehr, werden dabei zu erleben sein.

Wolfgang Ambros als Highlight

Apropos Theater, von 11:00 bis 18:00 Uhr hat auch das Stadttheater seine Tore geöffnet, inklusive Einblick hinter die Kulissen. Über den ganzen Freitag verteilt laufen zudem ein Flohmarkt in der Fußgängerzone, Straßenmusik, ein Bummelzug und ein Kinder-Programm.

Um 19:00 Uhr zieht ein Flugzeug der Firma Diamond Aircraft über den Hauptplatz und die "Fashion Queen" wird gewählt, der Hauptact ist um 21:00 Uhr Boris Bukowski und die Bunten Hunde.

Am letzten Tag, dem Samstag, geht es mit Frühshoppen los und untertags gibt es diverse Konzerte, mit einer "open mic night" von 13:00 bis 16:00 Uhr. Ehe es das Stadtfest-Highlight um 21:00 Uhr gibt, wenn Austropop-Ikone Wolfgang Ambros gemeinsam mit WIR4 zusammen auftritt.