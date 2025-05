Wiener Neustadt: Quattrohaus-Projekt offiziell abgeschlossen

Mit einem kleinen Festakt wurde am Mittwoch das neue Quattrohaus in der Föhrenwaldgasse in Wiener Neustadt/NÖ offiziell an seine neuen Bewohnerinnen und Bewohner übergeben.

Die Neue Eisenstädter Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgesellschaft m.b.H. präsentierte damit ein weiteres erfolgreich abgeschlossenes Wohnbauprojekt in der Region. Modernes Wohnen in ruhiger Lage

Das moderne Wohnhaus mit vier Einheiten überzeugt durch zeitgemäße Architektur, durchdachte Raumkonzepte und hohen Wohnkomfort. Jede der rund 120 Quadratmeter großen Einheiten verfügt über eine eigene Terrasse, einen Garten sowie zwei Stellplätze im Freien – ein attraktives Angebot für all jene, die ruhiges Wohnen im Grünen mit städtischer Nähe verbinden möchten.Besonders großen Anklang fanden die flexiblen Erwerbsmodelle: Interessierte konnten zwischen Miete mit Kaufoption und Soforteigentum wählen – eine Auswahl, die das Interesse an dem Projekt spürbar erhöhte. Die feierliche Schlüsselübergabe fand im Rahmen eines kleinen Festakts statt. © Neue Eisenstädter Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgesellschaft m.b. × Ein gelungenes Projekt, das verbindetDie feierliche Übergabe der Schlüssel fand in entspannter Atmosphäre direkt auf dem Areal statt. Bei kulinarischer Begleitung und anregenden Gesprächen wurde gemeinsam mit den neuen Bewohnerinnen und Bewohnern, Vertreterinnen und Vertretern der Baugesellschaft sowie weiteren Projektpartnern die gelungene Umsetzung gefeiert.