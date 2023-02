Wölfe treiben in Gmünd ihr Unwesen

Nach kurzer Pause hat im Bezirk Gmünd erneut ein Wolf zugeschlagen.

Bezirk Gmünd. Erst im Dezember haben drei Wölfe in Watzmanns ein Reh gerissen. Die Wölfe haben das tote Tier in der Nähe des Siedlungsgebietes getötet und in einem nahe gelegenen Wald fast zur Gänze verspeist. Das bestätigt jetzt auch eine DNA-Analyse der Veterinärmedizinischen Universität in Wien. Nach längerer Pause dürfte jetzt erneut ein Wolf im Bezirk sein Unwesen treiben. Diesmal in der Gemeinde Schagges.

Neuer Wolfsriss. Am Morgen des 2. Februar war Johann Katzenschlager aus Ulrichs mit seinem Schneepflug unterwegs und fand ein gerissenes Hirschtier, nur 100 Metern von den ersten Häusern entfernt. Das erlegte Tier hatte Bissspuren am Hals und Kehlkopf und war zudem trächtig. Das Bissmuster deutet laut dem zuständigen Jagdleiter Hannes Hirsch auf einen Wolf hin, wie er gegenüber den NÖN angab. Die Analyse einer DNA-Probe soll weiteren Aufschluss liefern.

© privat

Der Schneepflug dürfte den Wolf verjagt haben.

Kein Ersatz. Dem Jagdpächter steht in diesem Fall kein Schadensersatz zu, da es sich bei dem getöteten Tier um frei ­lebendes Wild handelt.