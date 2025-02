Wohnhaus mit Holzfassade im Bezirk Tulln in Flammen

Durch die vermehrte Verwendung von Holz beim Hausbau erhöht sich nicht automatisch das Brandrisiko. Ob und wie stark es brennt, liegt unter anderem auch an der Innenausstattung, am Verhalten der Bewohner und am Zustand der Elektroinstallationen.

Am Mittwochvormittag heulten die Sirenen rund um die Ortschaft Gumperding im Bezirk Tulln. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Zimmer im Erdgeschoss in einem Wohnhaus in Vollbrand. Das Feuer hatte sich rasch ausgebreitet. „Um die Flammen und Glutnester zu löschen, musste auch ein Teil der Holzfassade geöffnet werden“, so die Doku-NÖ. Darüber hinaus wurde die Drehleiter der Feuerwehr Tulln Stadt in Stellung gebracht, um das Dach zu öffnen und Glutnester auch von oben ablöschen zu können. Es wurde niemand verletzt.