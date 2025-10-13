Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Wohnhausbrand in Schönau: 170 Feuerwehrler im Einsatz
© BFKDO Baden/Stefan Schneider

Bezirk Baden

13.10.25, 12:00
Bis zu 170 Feuerwehrleute sind am Sonntagnachmittag bei der Bekämpfung eines Wohnhausbrandes in Schönau a. d. Triesting im Bezirk Baden aufgeboten gewesen. Der Löscheinsatz dauerte nach Angaben des Bezirkskommandos mehrere Stunden. Der Schaden am Objekt war enorm. 

Die Helfer waren gegen 12.30 Uhr alarmiert worden. Letztlich rückten neun Feuerwehren aus, ein Trupp kam aus dem Bezirk Wiener Neustadt. Gegen 17.00 Uhr waren die Flammen soweit eingedämmt, dass ein Großteil der Kräfte abgezogen werden konnte. Es folgten jedoch umfangreiche Nachlöscharbeiten. "Brand aus" hieß es erst gegen 19.15 Uhr.

Ein Feuerwehrmann zog sich eine Schnittwunde zu, die von ebenfalls anwesenden Rettungskräften versorgt wurde. Die Helfer brachten zudem einen Hund in Sicherheit. Der Hausbewohner war selbst ins Freie gelangt. Die Ursache des Brandes ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

