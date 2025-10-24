Wohnungsbrand mit Menschenrettung in St. Pölten

In den frühen Morgenstunden des 24. Oktober 2025 wurde die Stadtfeuerwehr St. Pölten gegen 02:30 Uhr zu einem Wohnungsbrand alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses bereits in Vollbrand.

Flammen schlugen aus einem Fenster auf der Hofseite des Gebäudes. Ein Atemschutztrupp begann sofort mit der Brandbekämpfung, während über die Leitstelle "Florian St. Pölten“ Alarmstufe Brand 2 ausgelöst wurde. Mehrere Bewohner befanden sich bereits außerhalb des Gebäudes.

© DOKU NÖ

Parallel zu den Löschmaßnahmen wurde die betroffene Wohnung unter Atemschutz nach Personen und Tieren durchsucht. Dabei konnten zwei stark in Mitleidenschaft gezogene Katzen gerettet und ins Freie gebracht werden. Eine dritte Katze wurde im weiteren Einsatzverlauf ebenfalls gefunden – leider kam sie ums Leben. Die geretteten Tiere wurden vom Rettungsdienst liebevoll mit Sauerstoff versorgt.

© Dominik Meierhofer / DOKU NÖ

Insgesamt konnten 25 Personen von der Feuerwehr über das Stiegenhaus mithilfe von Fluchthauben in Sicherheit gebracht werden. Fünf Personen wurden zur medizinischen Abklärung an den Rettungsdienst vom Roten Kreuz St. Pölten und Samariterbund St. Pölten übergeben, vier davon – darunter zwei Mütter mit Kinder – mussten ins Krankenhaus zur weiteren Versorgung gebracht werden. Der Brand dürfte von einem E-Scooter in der Wohnung ausgegangen sein, teilte das Landeskommando in einer Aussendung mit. 45 Mitglieder von drei Feuerwehren standen im Einsatz.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Wohnung bereits in Brand, das Stiegenhaus sowie mehrere angrenzende Einheiten waren massiv verraucht. Die Personen wurden mit sogenannten Fluchthauben in Sicherheit gebracht. Durch das schnelle Eingreifen sei ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindert worden, hieß es.