× Wolf an einem Tag in drei Orten gesichtet

Obwohl an einem Bein verletzt, legte der Wolf an einem Tag fast 50 Kilometer zurück.

Niederösterreich. Gleich drei Wolf-Sichtungen an einem Tag gab es am Mittwoch im Waldviertel bei Schrems: Ein Tier spazierte zunächst am helllichten Vormittag mitten durch den Ort Pürbach – ÖSTERREICH berichtet. Vermutlich derselbe graue Isegrim, der leicht an einem Hinterlauf hinkt, wurde kurz darauf im 14 Kilometer entfernten Gerweis (ebenfalls im Ortsgebiet) und noch später 43 Kilometer entfernt von einem Autofahrer knapp an der Straße in einem Wald bei Böhmsdorf entdeckt.

Laut dem Österreichzentrum Bär Wolf Luchs wurden bereits 33 Wölfe in diesem Jahr in Österreich von Menschen gesichtet, im vergangenen Jahr waren es insgesamt zwischen 70 und 80 Tiere, die beobachtet werden konnten.

Österreichweit sollen derzeit sieben Rudel leben, vier davon im nordwestlichen Niederösterreich. Die Tiere im Bereich Allentsteig gelten schon seit 2016 als dort ansässig. Während sich die Menschen vor Ort laut einem Anrainer nicht mehr in den Wald trauen, spaltet die Sichtung des Wolfes im Wohngebiet die Gemüter. „Lasst das Tier in Ruhe“, posten User. Andere wiederum finden das Verhalten des Wolfes eher eigenartig.

Für den Wolfsbeauftragten Aldin Selimovic ist das Verhalten dieses Tieres nicht normal, da es durch den Ort laufe und nicht ängstlich wirke. Laut Jagdverband hat sich ein Waidmann vor Ort des Tiers angenommen. Vergrämung bzw. sogar ein Abschuss werden derzeit geprüft.