Wr. Neustadt steigt auf Hybridbusse um

Im Wiener Neustädter Stadtgebiet kommen drei neue Busse zum Einsatz: Die MAN Efficient Hybrid Niederflurbusse - zwei mit 12 Metern (drei Türen) und einer mit 18 Metern Fahrzeuglänge (vier Türen) - bieten einen stufenlosen Einstieg bei allen Türen und Barrierefreiheit für die Fahrgäste.

Die Busse kombinieren den Verbrennungsmotor mit einem elektrischen Generator und Energiespeicher. Dadurch wird weniger Kraftstoff verbraucht und sie sind leiser im Betrieb, vor allem beim Anfahren und Halten. "Die umweltfreundliche Ausgestaltung unserer Busflotte ist seit vielen Jahren ein ganz wesentlicher Eckpfeiler der Klima- und Energiestrategie der Stadt Wiener Neustadt. Was mit den erdgasbetriebenen Bussen begonnen hat, setzt sich nun mit den Hybrid-Fahrzeugen - angetrieben von Biotreibstoff hydrotreated vegetable oil 100 (HVO) - bzw. auch mit den Tests von Elektrobussen fort. Wir setzen mit den drei neuen Bussen auf die modernste Technologie und bieten den Fahrgästen damit natürlich auch höchsten Komfort und ein Maximum an Barrierefreiheit - das sind wir unseren mehr als 7 Millionen Kundinnen und Kunden pro Jahr einfach schuldig. Ich wünsche 'Gute Fahrt'!", so Stadtrat LAbg. Franz Dinbobl (ÖVP).

Das EfficientHybrid-System von MAN hat drei Hauptfunktionen

• Energierückgewinnung (Rekuperation): Beim Bremsen wirkt der Generator als Stromerzeuger. Er wandelt Bewegungsenergie in elektrische Energie um, die in den Supercaps gespeichert wird.

• Start-Stopp-Automatik: Beim Halt (z. B. an einer Ampel oder Haltestelle) schaltet sich der Dieselmotor komplett aus. Der Bus bleibt betriebsbereit und beim Anfahren startet der Generator den Motor schnell und vibrationsarm wieder.

• Elektrische Unterstützung: Beim Anfahren oder Beschleunigen unterstützt der Elektromotor den Dieselmotor - das senkt den Kraftstoffverbrauch und reduziert Emissionen

Die Vorteile liegen auf der Hand

• weniger Kraftstoffverbrauch



• reduzierte CO₂-Emissionen



• leiserer Betrieb (besonders beim Anfahren und Halten)



• längere Lebensdauer des Motors, da er weniger Leerlaufzeit hat



• geeignet für sauberen HVO 100 Diesel