Zug schleifte Auto mehrere Meter mit

Am Freitagnachmittag ereignete sich in Wieselburg ein schwerer Verkehrsunfall an einem unbeschrankten Bahnübergang.

Ein Pkw kollidierte mit einer herannahenden Zugsgarnitur. Umgehend nach dem Notruf alarmierte die Rettungsleitstelle Notruf Niederösterreich zahlreiche Einsatzkräfte: das Notarzteinsatzfahrzeug Ybbs/Persenbeug, den Notarzthubschrauber C15, den Rettungswagen Wieselburg, den Bezirks-Einsatzleiter Scheibbs, die Polizei sowie die Feuerwehr Wieselburg. Mobile Nachhilfe: Noten verbessern – Matura schaffen

Wiens erste queere Rooftopbar startet in den Sommer

Kritisches "Wellenklänge-Festival" in Lunz Auch der First Responder Wieselburg wurde entsendet und traf als erster am Unfallort ein. Trotz der sofort eingeleiteten Notbremsung konnte der Lokführer den Zusammenstoß nicht verhindern. Der Pkw wurde über mehrere Meter mitgeschleift, bevor der Zug zum Stillstand kam. Fahrer eingeklemmt Die verunfallte Person wurde im Fahrzeug eingeschlossen und musste von der Feuerwehr Wieselburg mit schwerem Gerät befreit werden. Die medizinische Erstversorgung erfolgte durch die anwesenden Notärzte und Rettungskräfte. Anschließend wurde die verletzte Person in ein Krankenhaus transportiert. © DOKU-NÖ × © DOKU-NÖ × © DOKU-NÖ × © DOKU-NÖ × Die ÖBB organisierte kurzfristig einen Ersatztransport per Bus für die im Zug befindlichen Fahrgäste, die bei dem Vorfall glücklicherweise unverletzt blieben. Die Bergungsarbeiten und das Abschleppen des Fahrzeugs übernahm die Feuerwehr Wieselburg. Der Pkw wurde gesichert auf einem Abstellplatz abgestellt.