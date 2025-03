Zutrittskontrollen für Faschingsrummel in Mödling

Bereits beim Umzug am Sonntag brachen die Besucherzahlen alle Rekorde. Der Faschingsausklang am Dienstag soll besonders sicher werden.

Bei perfektem Wetter kam am 2. März in Mödling so richtige Feierstimmung auf. Der größte Faschings-Umzug im Osten Österreichs lockte rund 40.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in die Europastadt.

52 Gruppen waren in der Stadt aufmarschiert

Die vielen Gäste zeigten sich begeistert von den 52 Faschingsgruppen, die mit Traktor, LKW oder zu Fuß von der Wiener Straße bis zum Freiheitsplatz unterwegs waren. Denn die Wagen waren bunt und wunderschön geschmückt, einfach echte Hingucker! Die meisten sorgten mit lauter Party-Musik zusätzlich für Feierlaune.

Bürgermeister Michael Danzinger jubelte: „Unser Faschingsumzug ist einfach der schönste in Österreich, vielen Dank an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie das Organisationsteam des Mödlinger Förderungsvereins und des Mödlinger Citymanagements!“ Nach dem Umzug ging es am Schrannenplatz mit der Party weiter.

Erstmals Zutrittskontrollen am Faschingsdienstag

Der Faschings-Trubel ist damit aber noch nicht vorbei, am Faschingsdienstag steht der große Faschings-Kehraus am Schrannenplatz am Programm. Es werden wieder über 10.000 Gäste erwartet, um die Sicherheit zu gewährleisten gibt es heuer erstmals Zutrittskontrollen. Unter www.moedling.at/Zugangskontrollen_am_Faschingsdienstag gibt es die Infos dazu.