1.602 Auszubildende in der Pflege in OÖ

Oberösterreich baut seine Pflegeausbildung gezielt aus: Neue Ausbildungsformate, ein eigener Führungskräftelehrgang und verstärkte Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund sorgen für einen neuen Höchststand bei den Ausbildungszahlen 2025.

OÖ. Oberösterreichs Pflegeausbildung boomt: 2025 erreichen die Ausbildungszahlen einen neuen Höchststand, 1.602 Personen befinden sich aktuell in einer Ausbildung in Pflegebereich, wie Sozial-Landesrat Christian Dörfel am Montag bekannt gab. "Unser Ziel ist es, Menschen im Alter bestmöglich zu betreuen. Dafür setzen wir gezielt auf attraktivere Ausbildungen und neue Angebote", sagt er. Neu ist ein Führungskräftelehrgang für Heim- und Pflegeleitungen. Zudem wird der Fokus auf regionale Ausbildung, Digitalisierung und Menschen mit Migrationshintergrund verstärkt. Mit rund 1.580 neuen Ausbildungsplätzen stärkt Oberösterreich seine Pflegekräftebasis nachhaltig und bietet der älteren Generation perfekte Bedingungen im Alter.