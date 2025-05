106.000 Bier und 73.000 Portionen Bratwürstel aber kein Besucherrekord

Hajart hat nochmals eine Standortgarantie ausgesprochen.

Linz. Das Prachtwetter der vergangenen Woche brachte dem Urfahraner Frühjahrsmarkt einen Besucheransturm. Insgesamt strömten rund 550.000 Besucher auf das Marktgelände.Zum Vergleich: Der bisherige Besucherrekord liegt bei 650.000 und stammt aus dem Frühjahr 2000. Im Herbst 2024 waren es aufgrund des schlechten Wetters 380.000 Besucher.

„Der Urfahranermarkt gehört nicht nur zur DNA der Stadt Linz, sondern zieht auch tausende Menschen aus dem Umland und sogar aus Bayern und aus unserem nördlichen Nachbarland Tschechien in seinen Bann. Diese Erfolgsgeschichte soll auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten ihre Fortsetzung finden“, betont Marktreferent Vzbg. Martin Hajart (ÖVP) und spricht sich deshalb für eine strikte Standortgarantie für den Urfahrmarkt aus. „Alles in allem hat diese Mischung aus altbewährten und neuen Anziehungspunkten bewiesen, dass wir bei der Programmplanung richtig gelegen sind. Aber: nach dem Fest ist vor dem Fest - ich freue mich deshalb natürlich besonders auf den nächsten Urfahranermarkt, der vom 27. September bis 5. Oktober stattfinden wird“, sagt Hajart.

Das erfolgreiche Speeddating am Riesenrad soll fortgesetzt werden.

106.000 Bier getrunken

Und was wäre der Urfahraner Markt ohne sein kulinarisches Angebot: Mehr als 106.000 Bier und 41.000 Limonaden wurden konsumiert, dazu kamen etwa 3.900 Portionen Grillhendl und beeindruckende 73.000 Portionen Bratwürstel im gut besuchten Festzelt.