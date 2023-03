Caps-Schock nach Sieg gegen Bozen

Die spusu Vienna Capitals müssen Aufholjagd ohne Rotter bestreiten.

Nach der Attacke im 3. Halbfinal-Spiel am Dienstag gegen Bozens Mike Halmo, der nicht weiterspielen konnte, wurde Caps-Crack Rafael Rotter von der Liga zwei Spiele gesperrt. Für die bereits ersatzgeschwächte Truppe von Coach Dave Barr ein Dämpfer.

Rafael Rotter of the @viennacapitals was suspended for 2 games (1 game + 1 game) due to an incident deemed as Excessive Roughness (ICE Penalty Catalog No. 129) and additionally fined 400.00 euros.#UnitedByPassion #ICEVerdict pic.twitter.com/GCzkicJvBV — win2day ICE Hockey League (@win2dayICE) March 29, 2023

Dennoch soll am Freitag im vierten Duell das 2:2 in der Halbfinal-Serie her, müssen andere Cracks in die Bresche springen – wie am Dienstag beim 2:1 die vierte Linie mit Armin Preiser, Patrick Antal und Timo Pallierer, der eigentlich Verteidiger ist. Barr lobte die Youngsters schon nach dem Viertelfinale gegen Innsbruck. „Ich habe mir keine Sorgen darüber gemacht, gegen wen sie am Eis stehen. Ich vertraue ihnen und sie haben sich das Vertrauen verdient“, sagt Barr.