200. Geburtstag von Johann Strauss: "Wiener Blut" am Linzer Musiktheater

Operettenschlager "Wiener Blut" zum Geburtstag des Walzerkönigs.

Linz. Am morgigen 200. Geburtstag von Johann Strauss feiert die Operette „Wiener Blut“ um 19.30 Uhr im Großen Saal des Musiktheaters Premiere. Regie führt Thomas Enzinger, am Pult des Bruckner Orchesters Linz steht Marc Reibel. Wiener Blut ist eine der frühesten Pasticcio-Operetten und vereint dabei Nostalgisches und selten Gehörtes aus der Feder von Johann Strauss zu einer atemlosen Verwechslungskomödie.

Die Gräfin Zedlau hat sich bei der Wahl ihres Mannes scheinbar ordentlich vertan: Denn während sie eine waschechte adelige Wienerin ist und das Leben in vollen Zügen genießt, hält sie ihren Mann Graf Balduin für einen Ausbund an Langeweile (er ist aber auch kein Wiener). Dass aber eigentlich die Langeweile eine Täuschung ist und Graf Zedlau sich ausgerechnet in Wien bestens mit amourösen Abenteuern zu amüsieren weiß, wird ihr erst klar, als sich eine Geliebte nach der anderen offenbart. Als sich dann noch der wohl naivste Premierminister aller Zeiten einschaltet, lässt sich das Chaos nicht mehr aufhalten.

Die Premiere von „Wiener Blut“ wird am 25. Oktober anlässlich Johann Strauss‘ 200. Geburtstags live-zeitversetzt aus dem Musiktheater um 21.15 Uhr auf ORF III übertragen.