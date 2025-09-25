Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Unfall Eferding
© TEAM FOTOKERSCHI / ANTONIO BAYER

Horror-Crash

Feuerwehr-Kommandant (36) überschlägt sich mit Auto – tot

25.09.25, 07:28 | Aktualisiert: 25.09.25, 09:00
Teilen

Der Oberösterreicher kam von der Straße ab und prallte gegen einen Zaun.

. Ein 36-jähriger Einheimischer hat am Donnerstag bei einem Autounfall zwischen Alkoven und Eferding sein Leben verloren. Er war laut Polizei gegen 0.50 Uhr auf der B 129 unterwegs, als er links von der Fahrbahn abkam und auf eine Wiese geriet.Schließlich stieß der Pkw gegen einen Gartenzaun und überschlug sich.

Unfall Eferding
© TEAM FOTOKERSCHI / ANTONIO BAYER

Andere Autofahrer schlugen sofort Alarm. Eine Reanimation durch Notärzte blieb aber erfolglos. Der Lenker erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden