  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Co Working Space im alten Gasthaus in Ottensheim
In ganz OÖ

5.000 Euro für Ideen gegen Leerstände

22.08.25, 11:21 | Aktualisiert: 22.08.25, 13:20
Einreichfrist für upperREGION Award bis 10. September verlängert. 

. Mit dem #upperREGION Award werden auch heuer wieder zukunftsweisende Projekte zur Revitalisierung von Leerständen und innovative Konzepte für die Ortskernbelebung vor den Vorhang geholt. Die Einreichfrist wurde nun bis 10. September 2025 verlängert.  

„Die Revitalisierung von Brachen und die Belebung von Ortskernen sind Schwerpunkte unserer OÖ. Raumordnungsstrategie #upperREGION2030 und damit zentrale Elemente der nachhaltigen Raumordnungspolitik in Oberösterreich nach dem Grundsatz ‚Boden schützen & Zukunft ermöglichen‘“, sagt Wirtschafts- und Raumordnungs-Landesrat Markus Achleitner (ÖVP).

Zu den bisher ausgezeichneten Vorzeigeprojekten zählt beispielsweise ein ehemaliges Kasernengelände in Wels, das zum Quartier für Wohnen, Büros, Gewerbe und Kindergarten wurde. Leerstehende Wirtshäuser in Munderfing und Ottensheim beherbergen heute Gastronomie, Co-Working Spaces, Wohnungen und Veranstaltungsräume. In den Ortskern von Gaflenz ist durch ein innovatives Konzept für ein regionales, multifunktionales Nahversorgungszentrum frisches Leben eingekehrt. Und am Bahnhof Bad Ischl werden leerstehende Flächen heute als Co-Working Spaces genutzt. 

Je Kategorie  Gewerbe und Tourismus, öffentliche Räume, Wohnen und Quartierentwicklung - werden 5.000 Euro ausgespielt.

