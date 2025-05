55 Autos auf Schrottplatz in Flammen

Das Feuer breitete sich am Donnerstagmorgen rasant aus.

OÖ. Alarm am Gelände eines Autoverwerters in Dietach, Bezirk Steyr-Land, am Donnerstagmorgen. Der Notruf ging kurz nach 7 Uhr bei der lokalen Feuerwehr ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen bereits mehrere Fahrzeuge in Flammen.

Aufgrund der engen Lagerung der Autos breitete sich das Feuer rasant aus. Besonders hilfreich soll das Eingreifen des Firmenchefs gewesen sein, der mithilfe eines Krans weitere Autos, die gefährdet waren, entfernte.

Aufgrund seiner Hilfe konnte ein noch größerer Schaden verhindert werden. Insgesamt standen 55 Autos in Flammen. Die Feuerwehrleute standen mit mehreren Atemschutztrupps im Einsatz und konnten den Brand mit ihren Löscharbeiten rasch eindämmen. Zum Glück wurde niemand verletzt. Warum die Fahrzeuge Feuer fingen, war vorerst unklar. Die Polizei ermittelt.