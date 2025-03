80.000 Messe-Besucher wollen Energiesparen

Die "We Build" ist eine der größten Messen zum Thema Energieeffizienz.

Am 7. März startet nach zwei Fachtagen die "We Build"- Messe für private Bauherren und Sanierer. Bis Sonntag, 9. März, wird am Welser Messegelände 40

Jahre Engagement für nachhaltige Energienutzung und innovative Lösungen in den Bereichen Wärme, Heizung, erneuerbare Energien, Hausbau, Smart Home,

und Elektromobilität gefeiert.

Das Geschäft der Zukunft liegt im Umbau der Wärme- und Energieversorgung. Von den

gesamt rund 380 Ausstellern sorgen über 60 Erstaussteller für neue Inspirationen.



Am Freitag findet ab 11.20 Uhr der Vortag "Bauen ohne Ärger" statt: Arbeiterkammerexperten antworten auf Fragen, wie Was tun, wenn der Kostenvoranschlag überschritten wird? Wie gehe ich vor, wenn Mängel auftreten? Was mache ich mit einer nicht überprüfbaren Rechnung? Die Besucher bekomme eine gleichnamige Broschüre mit praktischen Checklisten mit nach Hause.

Auch viele Wärmepumpen-Hersteller präsentieren sich auf dem Mit 43.393 verkauften Heizungswärmepumpen konnte der Absatz aus 2023 um 5,71 Prozent gesteigert werden.

Die Photovoltaik-Branche ist breit vertreten und wirbt damit, dass mit einer PV-Anlage eine Familie jährlich bis zu 700 Euro einsparen kann und die typische PV-Hausanlage in nur fünf Wochen am Dach ist und nur vom Netzbetreiber freizugeben ist.

Im Vorjahr wurden 81.740 Besucher gezählt.